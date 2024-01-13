اسم جديد ضمن قائمة الأغلى في تاريخ البريميرليج

يدخل تشيلسي بكل ثقله من أجل حسم صفقة الأيرلندي إيفان فيرجسون، لاعب برايتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "إيفنينج ستاندرد"، فإن فيرجسون، البالغ من العمر 19 عامًا، يتصدر قائمة طلبات تشيلسي منذ فترة، وقد يصل سعره إلى 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 116 مليون يورو)، أو يتجاوز ذلك.

ويؤمن برايتون لاعبه الشاب بعقد طويل الأمد يستمر حتى عام 2029، لذلك لن يفرط فيه بسهولة أمام الأندية الراغبة في ضمه وعلى رأسهم كتيبة البلوز، والتي تراهن على ضمه وجعله واحدًا من أغلى الصفقات في تاريخ البريميرليج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن برايتون ليس متعجلًا في بيع فيرجسون، خصوصًا أن خزائنه منتعشة من صفقة بيع مويسيس كايسيدو لتشيلسي في الصيف الماضي مقابل 133 مليون يورو.

وشارك فيرجسون في 18 مباراة مع برايتون، خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا، علمًا بأنه غاب فترة للإصابة.

وقال روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، في حديثه عن فيرجسون إنه "ليس لاعب عاديا بعمر 18 عامًا، نظرًا لتطوره البدني وتألقه الفني"، مضيفًا: "إنه بالفعل لاعب رائع، أعتقد أنه سيصبح أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز".