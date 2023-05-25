تشيلسي يخطف خليفة بوسكيتس من باريس وبرشلونة

سارة عطية
Manuel Ugarte Sporting CP 2022-23Getty
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عرض قوي من تشيلسي لخطف خليفة بوسكيتس

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يقترب من حسم صفقة قوية وسيفوز من خلالها على باريس سان جيرمان وبرشلونة.

ويسعى تشيلسي بقوة للتعاقد مع نجم سبورتنج لشبونة مانويل أوجارتي، من خلال دفع شرطه الجزائي البالغ 60 مليون يورو.

ووفقًا للصحفي برونو أندرادي، أبلغ تشيلسي النادي البرتغالي أنه مستعد لتفعيل البند في عقد لاعب خط الوسط، وقدم أوجارتي، صاحب 22 عامًا موسمًا مميزًا مع فريقه حيث شارك في 47 مباراة بجميع المسابقات.

وجذب اللاعب أنظار فرق تشيلسي وباريس سان جيرمان وليفربول وبرشلونة بسبب أدائه منذ انضمامه إلى نادي لشبونة في عام 2021.

وفقًا لتقرير صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية يجب على أوجارتي الاختيار بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، حيث أوضح الجانب الفرنسي أيضًا أنه على استعداد لدفع السعر الذي يطلبه سبورتنج، ويمكنه الالتزام بعقد للاعب مدته خمس سنوات.

وكان فريق برشلونة يرغب في ضم أوجارتي لتعويض رحيل سرجيو بوسكيتس، وفقًا لصحيفة "سبورت" ولكن حتى الآن فريق تشيلسي الأقرب لحسم الصفقة.

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