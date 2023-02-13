تشيلسي لا يتوقف ويستهدف خطف عبد الصمد الزلزولي من برشلونة

3 سناريوهات أمام عبد الصمد الزلزولي في صيف ساخن ينتظره

ينتظر الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة المعار إلى أوساسونا، صيفًا ساخنًا لتحديد مصيره.

ويلعب الزلزولي، 21 سنة، هذا الموسم معارًا لأوساسونا الراغب في تمديد إعارته من برشلونة الممتد عقده معهم حتى صيف 2026.

لكن رغبة أوساسونا تبدو مستحيلة وتصطدم برغبات أخرى في الحصول على خدمات الجناح الشاب؛ فبحسب Diario de Navarra فإن تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع عبد الصمد.

العودة لبرشلونة أيضًا متاحة أمام الزلزولي لكن يحكمها أمران: مدى اقتناع المدرب تشابي هيرنانديز الذي كان سعيدًا بوجود عبد الصمد في الفريق الموسم الماضي لكن التعاقد مع فيران توريس ورافينيا دفعا اللاعب المغربي للرحيل.

وكيفية تحرك برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل مع استمرار تأثره بالأزمة المالية التي ضربت النادي ويعاني منها منذ موسمين سابقين دفعتهم لعدم تجديد تعاقد هدافهم التاريخي ليونيل ميسي ورحيله مجانًا لباريس سان جيرمان.

أزمة برشلونة ربما ستجعل عبد الصمد خيارًا متاحًا بالفريق إن فشلوا في إتمام تعاقدات. لكنها في الوقت نفسه قد تدفع الفريق الكتالوني للتخلي عنه لخلق توازن في الميزانية وهنا ستكون فرصة تشيلسي كبيرة للتعاقد مع اللاعب.