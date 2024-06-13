المزاد يبدأ بـ60 مليون إسترليني .. تشيلسي يتقدم على مانشستر سيتي نحو جوهرة البريميرليج

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أشعل الفرنسي مايكل أوليسي، جناح فريق كريستال بالاس، الصراع بين عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024.

وكشفت تقارير صحفية، أن أندية تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد ونيوكاسل، تتصارع من أجل الفوز بخدمات الجناح الفرنسي الذي قدم موسمًا مميزًا مع كريستال بالاس، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، رغم غيابه فترة طويلة للإصابة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كريستال بالاس منفتح على بيع أوليسي لكن بمقابل مجزٍ، حيث سيفتح المزاد على لاعبه الشاب بـ 60 مليون جنيه إسترليني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان تشيلسي قد دخل في مفاوضات مباشرة من إدارة كريستال بالاس خلال الموسم الماضي لضم أوليسي، حيث عرض 35 مليون إسترليني، لكن الجناح الفرنسي اختار البقاء مع فريقه ووقع عقدًا جديدًا مدته 4 سنوات.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد أوليسي مع كريستال بالاس، حوالي 60 مليون إسترليني، وهو ما يستعد تشيلسي للوفاء به، مما يجعله متقدمًا على جميع منافسيه في هذه الصفقة وتحديدًا مانشستر سيتي.

يذكر أن أوليسي كان لاعبًا في أكاديمية البلوز خلال الفترة بين 2009 و2016، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، ثم ريدينج، لينضم في النهاية إلى كريستال بالاس في عام 2021.