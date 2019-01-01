تشيلسي متحدياً عقوبات فيفا يسأل جماهيره عن صفقات الصيف

سؤال ليس في محله!

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نشر نادي تشيلسي الإنجليزي، خبراً عبر موقعه الرسمي، وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن أبرز الأسماء المرتطبة بالانتقال للفريق في الصيف.

ويعيش البلوز أجواءً سيئة في الأونة، خاصة منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي بسداسية، ثم تواصل الأداء السلبي، وخسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية أمام الفريق ذاته.

وما زاد من مشاكل النادي، هو قرار الاتحاد الدولي، بعقاب النادي من حرمانه من ضم الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلة.

لكن ما أثار استغراب الجميع، هو نشر النادي عددًا من التقارير الصحفية، التي تربط النادي بضم المدافع الإيطالي أليسيو رومانيولي من صفوف ميلان.

خاصة مع سؤال المتابعين عن من يتمنوا شراءه في الصيف المقبل، رغم الإيقاف المُوقع على النادي.

كما تحدث النادي عن إمكانية بيع اللاعب أولا أنيا لصفوف تورينو الإيطالي، حيث يقضى الموسم الحالي معاراً.

وكذلك تصريحات البرازيلي ويليان الذي يحاول أن يظهر أدبه خاصة بعد خسارة البلوز لقب الكأس الرابطة.

ويحق للفريق اللندني الاستئناف مرة أخرى على قرار الاتحاد الدولي، من أجل تقليص العقوبة أو إلغاءها.

وكان برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من أبرز الأندية التي تم حرمانها من التعاقد لمدد مختلفة بسبب التعاقد مع لاعبين صغار في السن.