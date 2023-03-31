تشيلسي ليس الأول .. كم تُنفق أندية الدوري الإنجليزي على أتعاب الوكلاء؟

أصدر الاتحاد الإنجليزي تفاصيل حول المبلغ الذي ينفقه كل نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز على أتعاب الوكلاء، وهناك بعض الأرقام المذهلة.

في آخر فترتي انتقالات تفوقت الأندية الإنجليزية على بقية أوروبا بفارق كبير، لكن أحد عناصر سوق النقل الذي لا يعرف البعض الكثير عن دورهم والمبالغ التي يحصلون عليها في كثير من الأحيان هم الوكلاء.

لكن تغير ذلك مع إصدار أرقام جديدة توضح المبلغ الذي أنفقه كل نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز على رسوم الوكلاء منذ فبراير 2022، وعلى الرغم من ضخ تشيلسي المثير للنقود في النافذتين الماضيتين، فإن البلوز ليسوا على رأس القائمة.

النادي الذي أنفق أكثر على رسوم الوكيل العام الماضي هو مانشستر سيتي.

النادي صافي الإجمالي المدفوع للوكلاء / الوسطاء (بالجنيه الإسترليني) 1 مانشستر سيتي 51,563,571 2 تشيلسي 43,160,072 3 ليفربول 33,691,782 4 مانشستر يونايتد 24,726,374 5 آرسنال 16,749,072 6 توتنهام هوتسبير 16,137,103 7 أستون فيلا 15,623,203 8 ليدز يونايتد 15,310,814 9 إيفرتون 13,542,845 10 وست هام يونايتد 12,030,438 11 نيوكاسل يونايتد 10,784,029 12 ليستر سيتي 10,282,967 13 كريستال بالاس 9,796,296 14 فولهام 8,758,854 15 برايتون 8,583,317 16 ساوثهامبتون 6,319,675 17 وولفرهامبتون 6,186,765 18 بيرنتفورد 5,560,192 19 بورنموث 5,058,871 20 نوتنجهام فورست 4,353,186

يمثل الدور الكبير الذي يلعبه الوكلاء في كرة القدم الحديثة نقطة خلاف بالنسبة للكثيرين داخل اللعبة، لكن من غير المرجح أن يتغير في أي وقت قريب.

وتوضح هذه البيانات مقدار الأموال التي تنفقها الأندية الإنجليزية على رسوم الوكلاء؛ وفقًا للأرقام أنفق بطل الموسم الماضي مانشستر سيتي إجماليًا صافٍ يزيد عن 51 مليون جنيه إسترليني على أتعاب الوسطاء العام الماضي، يليه تشيلسي 43 مليون جنيه إسترليني، وجاءت أصغر نفقات الدوري الإنجليزي الممتاز من نوتنجهام فورست، الذي أنفق 4،353،186 - بالنظر إلى أن النادي قد تعاقد مع 30 لاعباً منذ أن تمت ترقيته من الدرجة الأولي الموسم الماضي، فقد يكون هذا مفاجأة.

يذكر أنه منذ استثمر الشيخ منصور في مانشستر سيتي عام 2008، تعتبر هذه الأنواع من رسوم الوكلاء ممارسة معتادة من الفريق من أجل تأمين تعاقدات لاعبين عالميين مثل إرلينج هالاند ومع استمرارهم في السعي وراء ألقاب الدوري الإنجليزي والألقاب الأوروبية، لن تقل هذه التحويلات المالية الكبيرة في أي وقت قريب.