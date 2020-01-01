تشيلسي لم يتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان

رغم الاستفسار عن كافاني إلا أن تشيلسي لم يتحرك نحوه بعد..

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن اهتمام نادي تشيلسي ، بإدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لم يتطور.

وأعلن البي أس جي، أن كافاني قد تقدم بطلب للرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

وينتهي عقد الدولي الأوروجوياني مع النادي الفرنسي، مع نهاية الموسم الجاري، وهو ما يعني إمكانية رحيله بالمجان في يونيو المقبل.

وعلم "جول"، أن كلود ماكيليلي، الذي يعمل في أكاديمية ناشئي تشيلسي، ناقش وضع كافاني خلال سفره إلى باريس من أجل التعاقد مع كايز رويز أتيل، لاعب البي إس جي، البالغ من العمر 17 عامًا.

وسبق وأن أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، إعجابه بصاحب الـ32 عامًا، ولكن تشيلسي لم يقدم عرضًا من أجل ضمه حتى الآن.

ورفض سان جيرمان عرضًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، بحجة أنه لا يليق بحجم الهداف التاريخي للفريق الفرنسي.

وشارك كافاني، الذي يحظى باهتمام توتنهام و مانشستر يونايتد أيضًا، في 14 مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم، بمختلف المسابقات، حيث سجل 5 أهداف وصنع آخر.