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تشيلسي لا يعرف هوية منافسة في الدوري الأوروبي

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الأمر لم يكن الأول لموقع البلوز
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يعمل تشيلسي على جبهتين في الوقت الحالي من الموسم، الأولى تحقيق لقب الدوري الأوروبي، والثاني التواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي، والهدف التأهل لدوري الأبطال.

وسيلتقي تشيلسي الخميس بعد المقبل، ذهاباً مع سلافيا براج التشيكي في لندن أولاً، قبل لقاء الإياب في التشيك.

وأخطأ الموقع الرسمي للبلوز في تحديد هوية منافسه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

حيث تواجد خبر عن بيع تذاكر مباراتي وست هام، وسبارتا براج، المنافس التقليدي لسلافيا في التشيك.

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واستغل الفريق التشيكي الأمر، وكتب عبر حسابه على تويتر: "أهلاً تشيلسي، نحن نعرف تمامًا أن الأمر مُحير، منذ أن أصبحنا الأكثر شهر ونجاحًا في براج، لكن في هذا الوقت ستلعبون مع سلافيا".

وكان سلافيا براج قد أقصى إشبيلية الإسباني، الفريق الأكثر تتويجًا باللقب، في دور الـ16، بعد اللجوء لأشواط إضافية.

فيما تفوق تشيلسي أولاً عن مالمو السويدي، ثم دينامو كييف الأوكراني، ليتأهل لربع النهائي.

الجدير بالذكر أنه ليس الخطأ الأول لموقع تشيلسي، الذي كان قد تساءل سابقًا عن أبرز انتدابات الفريق في الصيف المقبل، رغم إيقاف النادي من التعاقدات من الفيفا.

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