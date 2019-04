تشيلسي لا يعرف هوية منافسة في الدوري الأوروبي

يعمل تشيلسي على جبهتين في الوقت الحالي من الموسم، الأولى تحقيق لقب الدوري الأوروبي، والثاني التواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي، والهدف التأهل لدوري الأبطال.

وسيلتقي تشيلسي الخميس بعد المقبل، ذهاباً مع سلافيا براج التشيكي في لندن أولاً، قبل لقاء الإياب في التشيك.

وأخطأ الموقع الرسمي للبلوز في تحديد هوية منافسه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

حيث تواجد خبر عن بيع تذاكر مباراتي وست هام، وسبارتا براج، المنافس التقليدي لسلافيا في التشيك.

واستغل الفريق التشيكي الأمر، وكتب عبر حسابه على تويتر: "أهلاً تشيلسي، نحن نعرف تمامًا أن الأمر مُحير، منذ أن أصبحنا الأكثر شهر ونجاحًا في براج، لكن في هذا الوقت ستلعبون مع سلافيا".

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry...:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3