تشيلسي لا يعرف هوية منافسة في الدوري الأوروبي

الأمر لم يكن الأول لموقع البلوز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يعمل تشيلسي على جبهتين في الوقت الحالي من الموسم، الأولى تحقيق لقب الدوري الأوروبي، والثاني التواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي، والهدف التأهل لدوري الأبطال.

وسيلتقي تشيلسي الخميس بعد المقبل، ذهاباً مع سلافيا براج التشيكي في لندن أولاً، قبل لقاء الإياب في التشيك.

وأخطأ الموقع الرسمي للبلوز في تحديد هوية منافسه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

حيث تواجد خبر عن بيع تذاكر مباراتي وست هام، وسبارتا براج، المنافس التقليدي لسلافيا في التشيك.

واستغل الفريق التشيكي الأمر، وكتب عبر حسابه على تويتر: "أهلاً تشيلسي، نحن نعرف تمامًا أن الأمر مُحير، منذ أن أصبحنا الأكثر شهر ونجاحًا في براج، لكن في هذا الوقت ستلعبون مع سلافيا".

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry...:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3 — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) April 2, 2019

وكان سلافيا براج قد أقصى إشبيلية الإسباني، الفريق الأكثر تتويجًا باللقب، في دور الـ16، بعد اللجوء لأشواط إضافية.

فيما تفوق تشيلسي أولاً عن مالمو السويدي، ثم دينامو كييف الأوكراني، ليتأهل لربع النهائي.

متعة أوروبا هاجرت إلى قطر والسعودية هذا الأسبوع، مع خالص التحية للجماهير التي صنعت الحدث 👏👏



رسالة موجهة إلى بيكيه وتتويج لرجل الدقائق الأخيرة، فمن كان؟ 🤔#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/66MNHgM62S — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

الجدير بالذكر أنه ليس الخطأ الأول لموقع تشيلسي، الذي كان قد تساءل سابقًا عن أبرز انتدابات الفريق في الصيف المقبل، رغم إيقاف النادي من التعاقدات من الفيفا.