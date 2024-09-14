الأغرب في التاريخ .. مكافأة الخسارة أكبر من الفوز لدى خصم تشيلسي بكأس كاراباو!

الواقعة الأولى من نوعها

من الطبيعي حصول أي فريق صغير على مكافأة ضخمة لو انتصر على أحد الكبار، ولكن الأمور مختلفة تمامًا بالنسبة لفريق بارو، خصم تشيلسي في كأس كاراباو.

قرعة الدور الثالث من البطولة أسفرت عن وقوع بارو في مواجهة صعبة ضد تشيلسي، ووفقًا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن الفريق تم منحه حافزًا على الخسارة أكثر من الفوز بالمباراة المقامة يوم 24 سبتمبر الجاري.

ووفقًا للتقرير، فإن مكافأة الفوز ستكون 250 جنيهًا استرلينيًا فقط، ولكن الأمور ستكون مختلفة لو خسر، حيث تصل المكافأة إلى 1000 جنيه استرليني، وهو الأمر الذي أثار المخاوف بشأن نزاهة المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها أبدت رابطة الدوري الإنجليزي قلقها من هذه الخطوة، وطالبت النادي بشرحها، لأنها المرة الأولى التي يقدم فيها نادٍ جائزة أعلى لخسارة مباراة من الفوز بها.

وفي سياق متصل تم الكشف عن إن لائحة المكافآت في بارو تحتوي على العديد من الأخطاء التي سيتم إصلاحها، وتم إبلاغ رابطة البريميرليج بهذا الأمر قبل إقامة المباراة.