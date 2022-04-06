تشيلسي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تشيلسي × ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 3-4-2-1

إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستنسين

سيزار أثبليكويتا - نجولو كانتي - جورجينيو - ريس جيمس

كريستيان بوليسيتش - ماسون ماونت

كاي هافيرتز

تأهل ريال مدريد لهذا الدور بعد أن نجح في العودة بالنتيجة أمام باريس سان جيرمان وفاز بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين، في حين أن تشيلسي يتواجد في ربع النهائي بعد أن فاز ذهابًا وإيابًا على ليل الفرنسي بنتيجة 4/1 بمجموع اللقائين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022.