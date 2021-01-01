ريال مدريد ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد تشيلسي في إطار مباريات الذهاب لدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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ريال مدريد 1 × 1 تشيلسي

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق

تبديل ثالث لريال مدريد بخروج بنزيما ودخول رودريجو

90 تعطل اللعب قليلًا بسبب سقوط روديجير بعد تدخله مع أودريوزولا

88 بطاقة صفراء للبديل أودريوزولا بعد أن اصطدم بقوة مع روديجير

88 أوووووووووه كم كانت قريبة من فاران، كروس يلعب الضربة الركنية والفرنسي يلعبها برأسه وتمر بجوار القائم الأيسر لميندي

87 تسديدة قووووووية من كروس، الكرة تصطدم بلاعبي تشيلسي وتمر بجوار القائم بقليل، ضربة ركنية لريال مدريد

86 ريال مدريد يضغط في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف الفوز

85 هازارد يراوغ ويلعب كرة عررررضية ولكن دفاع تشيلسي يشتت الكرة

83 نسق اللعب يهدأ قليلًا بدون أي فرص خطيرة من الطرفين

78 تسديدة قوووووية من زياش ولكن كورتوا يمسك بالكرة

77 خطأ لتشيلسي من مكان خطير من على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلة فاران للبديل هافيرتز

تبديلان لريال مدريد بخروج كارباخال ومارسيلو ودخول أدوريوزولا وأسينسيو

73 ضربة ركنية لتشيلسي، دفاع ريال مدريد يشتت الكرة وتصل إلى زياش الذي يحاول لعب كرة عرضية من لمسة واحدة ولكنها عالية وتصل سهلة في يد كورتوا

71 عررررررضية من زياش ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ريال مدريد

70 تمريرة بينية من جورجينيو إلى جيمس المنطلق من الجهة اليمنى ولكن الكرة تطول وتخرج لضربة مرمى

68 عرررررضية من البديل جيمس ولكن دفاع ريال مدريد يشتت الكرة

ثلاثة تغييرات دفعة واحدة لتشيلسي بدخول كل من هافيرتز، جيمس وزياش وخروج كل من فيرنر، أزبيلكويتا وبوليسيتش

تبديل أول لريال مدريد بخروج فينسيوس جونيور ودخول هازارد

64 بطاقة صفراء لمارسيلو بعد تدخل على بوليسيتش

62 عرررضية من جونيور ولكن الكرة تمر بعيدة عن بنزيما وتخرج لضربة مرمى

60 بطاقة صفراء لتوني كروس بعد تدخل من الخلف على نجولو كانتي

55 ريال مدريد يستعيد سيطرته على الكرة في الدقائق القليلة الأخيرة

52 ريال مدريد متراجع للدفاع وسيحاول الاعتماد على المرتدات

50 مرتدة لريال مدريد، الكرة تصل لبنزيما على الجهة اليسرى ويسدد ولكن الكرة عالية وبعيدة عن مرمى ميندي

48 بداية قوية للغاية لفريق تشيلسي في الشوط الثاني، الضيوف هُم الأخطر في الحصة الثانية

47 تسدبدة من فيرنرر ولكن دفاع ريال مدريد يتصدى لها ويُخرجها لضربة ركنية

45 عرررضية من الجهة اليسرى عن طريق ماونت ولكن كورتوا يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لكل فريق

41 مرتدة لتشيلسي، بوليسيتش يمرر إلى فيرنر على الجهة اليمنى، الألماني يسدد ولكن الكرة بجوار القائم الأيسر لكورتوا

38 بطاقة صفراء أولى لتشيلسي في المباراة من نصيب بوليسيتش بعد تدخل قوي على مارسيلو

36 تسديدة من تياجو سيلفا من مسافة بعيدة ولكنها تصطدم بواحد من لاعبي ريال مدريد وتخرج لضربة ركنية

35 عررررضية من بوليسيتش من الجهة اليمنى ولكن دفاع ريال مدريد يشتت الكرة بنجاح

32 مرتدة لريال مدريد يقودها فينسيوس، الذي راوغ أزبيلكويتا ومرر الكرة لأقصى الجهة البمنى، الكرة تصل لكروس الذي يسددها ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر لتشيلسي

28 ضربة ركنية للملكي، الكرة تصل لمارسيلو الذي يلعبه كرة عرضية، من رأس كاسيميرو إلى رأس ميليتاو ومن ثم يستلم الفرنسي الكرة بشكل رائع ويسددها قوية في المرمى

28 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد يُعدل النتيجة عن طريق بنزيما

27 مرتدة خطيرة لتشيلسي، وعرضية من الجهة اليسرى ولكن كارباخال يشتت الكرة ويبعد الخطورة عن دفاع فريقه

26 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب جونيور بعد تدخل قوي للغاية على قدم بوليسيتش

24 انطلاقة رائعة من كانتي على الجهة اليمنى، في المساحات التي تركها مارسيلو خلفه، يمرر إلى بوليسيتش الذي يمرر إلى تشلويل ويسدد ولكنها ضعيفة وتخرج لضربة مرمى

22 أووووووووووووووه كم كانت قريبة من ريال مدريد، تسديدة رائعة من بنزيما ولكن الكرة ترتطم بالقائم

21 تشيلسي يتخلص من ضغط ريال مدريد بشكل رائع، الكرة تصل إلى بوليسيتش الذي يمرر إلى فيرنر على الجهة اليمنى ولكن الكرة تطول على الألماني ويلعبها بصعوبة

19 ريال مدريد بدون أي تسديدة على المرمى حتى الآن

13 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بوليسيتش يحرز الهدف الأول لتشيلسي، الكرة تصل للأمريكي بعد تمريرة مذهلة من روديجير، يراوغ كورتوا قبل أن يسدد في المرمى

12 عرضية من تشلويل ترتطم بيد كارباخال ولكن حكم المباراة يقرر احتسابها ضربة ركنية لتشيلسي

11 عررررررضية خطيرة من أزبيلكويتا تمر من أمام فيرنر، تشيلسي أخطر في هذه الدقائق

9 أوووووووووووووووووه كورتوا يمنع تشيلسي من تسجيل الأول بعد أن انقذ هدف محقق من فيرنر!

9 أووووه ريال مدريد يقطع الكرة من كانتي وفرصة لمرتدة خطيرة ولكنها تمر بسلام على دفاع تشيلسي

8 بنزيما يحاول لعب كرة عرضية ولكنها تصطدم بسيلفا وتصل سهلة ليد ميندي

7 تشيلسي يسيطر ويستحوذ على الكرة، بحثًا عن الهدف الأول

5 تدخل قوي للغاية من ميليتاو على قدم ماسون ماونت

5 انطلاقة في العمق من فيرنر وفرصة لهجمة خطيرة لتشيلسي ولكنها تمر بسلام على دفاع ريال مدريد

3 سيطرة واستحواذ غلى الكرة من ريال مدريد

1 تسلل على بوليسيتش بعد تمريرة من جورجينيو

انطلاق المباراة

تشكيل تشيلسي

يبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1

ميندي

تياجو سيلفا - روديجير - كريستينسين

تشلويل - جورجينيو - كانتي - أزبيلكويتا

ماونت - بوليسيتش

فيرنر

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2



كورتوا

ناتشو - فاران - ميليتاو

مارسيلو - كروس - كاسيميرو - مودريتش - كارباخال

بنزيما - فينسيوس



تأهل الملكي لهذا الدور بعد أن تفوق على ليفربول في ربع النهائي بنتيجة 3/1 بمجموع المباراتين، في حين أن البلوز صعدوا لنصف النهائي عقب التفوق على بورتو بنتيجة 2/1 ذهابًا وإيابًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في إطار مباريات ذهاب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.