تشيلافيرت يعلن ترشحه لرئاسة باراجواي

النجم المعتزل يريد كتابة التاريخ مع بلاده

قرر خوسيه لويس تشيلافيرت الحارس الأسطوري لمنتخب باراجواي، دخول مجال السياسة من أوسع أبوابه، والترشح لرئاسة بلاده.

تشيلافيرت دخل التاريخ من خلال مهاراته في حراسة المرمى، حيث كان الحارس الأول الذي يسجل من ركلة حرة.

صاحب الـ55 سنة قرر كتابة التاريخ مرة أخرى ولكن بطريقة أخرى أعلنها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وأعلن تشيلافيرت عن ترشحه لرئاسة باراجواي في انتخابات 2023 قائلًا:"فخور لانتمائي لبلدي، تشيلا رئيسًا".

وكان النجم المعتزل قد كشف في تصريحات سابقة أن مشروعه السياسي هو محاربة الفساد وتحسين الظروف المعيشية لمواطني بلده.

ويعتبر تشيلافيرت من أشهر اللاعبين في تاريخ باراجواي، حيث فاز بـ12 لقبًا، وحصل على أفضل حارس في العالم 3 مرات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأما على صعيد الأندية، فقد لعب لريال سرقسطة في الدوري الإسباني وستراسبورج بفرنسا، كما كان أول حارس مرمى يسجل ثلاثة أهداف في نفس المباراة في 20 نوفمبر 1999 عندما تغلب فريقه السابق فيليز على فيروكاريل أويستي 6-1.