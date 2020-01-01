تشيفرين: كورونا لم يكتب نهاية كرة القدم، وعودة الجماهير ضرورية

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتحدث عن عودة الجماهير للملاعب وتأثير فيروس كورونا على كرة القدم.

أعرب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا الحالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشفيرين ونقلتها صحيفة "آس" على لسانه، وأكد خلالها أن التغلب على فيروس كورونا لن يأتي سوى بعودة كرة القدم.

وأكد في التصريحات نفسها أن مثل تلك الأزمة لن تكون السبب في انتهاء كرة القدم من العالم، مشددًا على أهمية تلك الرياضة بالنسبة للجميع.

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وقال تشيفرين: "فيروس كورونا أمر مريع بكل تأكيد، لكن تلك ليست النهاية، سنخرج من تلك الأزمة وسنعود أكثر قوة على كافة المستويات".

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وأضاف: "الأمر صعب على كل المستويات في العالم كله وبالنسبة للمجتمع، لكن للتغلب على تلك الأزمة يجب أن تعود كرة القدم، لأنها تنقل الإيجابية".

وأردف: "كرة القدم تأتي بالسعادة للجميع، ولا يجب أن نفكر تحت أي ظرف من الظروف أن تلك الجائحة ستنهي رياضتنا المحبوبة".

وأنهى تصريحاته: "الأمر سيستغرق بعض الوقت لكن بكل تأكيد سنرى الجماهير من جديد تعود للملاعب وتملؤها بالمشاعر والأحاسيس".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد أجرى عدة اجتماعات في الأسابيع الماضية لبحث إمكانية عودة المباريات من جديد في الفترة المقبلة وتحديد مصير البطولات المعلقة.