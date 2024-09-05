لا يطيقان أسلوبه .. تشيزني يكشف عن حيلته ودي ليخت للهرب من "أفعال" بونوتشي

اللاعب المعتزل يكشف بعض الأسرار والكواليس المثيرة

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس المعتزل حديثًا بعض أسرار وكواليس غرفة ملابس الفريق، ومنها تعامله مع أفعال القائد ليوناردو بونوتشي التي لم يكن يُحبها أبدًا.

الحارس البولندي فاجأ الجميع بإعلان اعتزاله اللعب رغم تلقيه عروضًا ضخمة من دوري روشن السعودي، وذلك عقب فسخ عقده بالتراضي من جانب ناديه الإيطالي، مشيرًا إلى أنه تقبل القرار وتفهمه رغم عدم رضاه عنه، وموضحًا أنه كان يرغب باللعب لموسم آخر ومن ثم تعليق حذائه.

تشيزني وخلال حواره مع قناة "Luca Toselli" عبر يوتيوب أكد أنه لاعب لا يطيق الحديث الانفعالي من اللاعبين لتحفيز الآخرين قبل المباريات، مشيرًا إلى أن هذا كان أسلوب قائده في يوفنتوس، ليوناردو بونوتشي، وكاشفًا عن طريقة مواجهة ذلك الأسلوب المرفوض من جانبه وكذلك زميله ماتياس دي ليخت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "الدوافع شيء ينبع من داخل الشخص، ليس صحيحًا أننا بحاجة لكلام شخص آخر لنشعر بتلك الحوافز والدوافع، ما الذي يُمكن قوله لأي لاعب آخر لجعله يُقدم أكثر!".

تابع "بونوتشي عكسنا تمامًا، يتحدث كل مباراة بهدف شحن اللاعبين. كنت على بُعد 3 مقاعد من دي ليخت وفي كل مرة كان ليوناردو يُبالغ بالحديث كنا ننظر لبعضنا البعض ونقول "لا، ليس مرة أخرى"، ومن ثم نضع سماعات الأذن حتى لا نستمع لما يقول".

يُشار إلى أن المدافع الإيطالي رحل عن "السيدة العجوز" صيف 2023 وقد لعب حتى يناير الماضي مع يونيون برلين ثم أكمل الموسم مع فنربخشة قبل أن يُعلن اعتزاله اللعب، فيما انتقل دي ليخت صيف 2022 إلى بايرن ميونخ ومنه هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد.