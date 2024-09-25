تشيزني يتخذ خطوة جادة لإنقاذ برشلونة .. ويتحمل عبء يوفنتوس بنفسه!

الحارس البولندي يتخلى عن حياته الهادئة

يضع البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس السابق، النقاط على الحروف من أجل الانضمام إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

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وتوصلت إدارة برشلونة إلى اتفاق مع الحارس البولندي المعتزل مؤخرًا، لإعادته إلى ملاعب كرة القدم من جديد، من أجل تعويض غياب الحارس الأساسي للبلوجرانا مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة بالغة أنهت موسمه بشكل رسمي.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن تشيزني سيخضع خلال الساعات القليلة المقبلة للفحوصات الطبية، قبل توقيع عقد قصير المدى مع برشلونة لمدة موسم واحد، مقابل 3 ملايين يورو.

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وأوضحت أن تشيزني سيتولى مهمة إقناع مسؤولي يوفنتوس بانتقاله إلى برشلونة، خصوصًا أنه أعلن اعتزاله هذا الصيف بينما كان يرتبط بعقد مع السيدة العجوز لموسم آخر.

وسيحتاج تشيزني إلى بذل مجهود كبير من أجل العودة إلى مستواه، حيث سيدخل في منافسة مع إيناكي بينيا وأندير أسترالاجا، ثنائي حراسة مرمى برشلونة، من أجل حجز المقعد الأساسي في عرين البلوجرانا.

وذكرت الصحيفة، أن تشيزني كان يعيش في ماربيا مع عائلته منذ أن قرر تعليق قفازاته بعد بطولة أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، لذلك لن يكون انتقاله إلى العيش في إسبانيا أمرًا غريبًا عليه.

وأعلن تشيزني (34 عامًا)، أنه لا يستطيع رفض نداء نادٍ كبير كبرشلونة، حيث سيتراجع عن قرار اعتزاله، إذ قال في تصريحات لصحيفة "سبورت": "أحترم بشدة تاريخ برشلونة، إنه أحد أفضل الأندية في العالم".