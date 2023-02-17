تشواميني خارج حسابات أنشيلوتي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا!

قد يستغني كارلو أنشيلوتي عن لاعب خط الوسط، أوريليان تشواميني، في مباراة الفريق أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا.
ويستعد ريال مديد لمواجهة ليفربول، في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم، بملعب أنفيلد.
ووفقًا لصحيفة AS، من المتوقع استبعاد أنشيلوتي للاعب تشواميني، من مباراة ليفربول، والذي قد ذكر أن اللاعب الفرنسي لم يستعد لياقته بعد كأس العالم والإصابة.
كتيبة كارلو أنشيلوتي، والتي تم اختبارها في العديد من المباريات الحاسمة، تمتلك الآن بخط الوسط كلًا من كروس، ومودريتش، بجانب سيبايوس، الذي يعتبر أفضل لاعب بالمركز، الموسم الحالي.
وتقول صحيفة مدريد، أنه من المحتمل أن يكون إدواردو كامافينجا، بديلًا لتشواميني، في خط الوسط، بالإضافة إلى الاعتماد على فالفيردي في الجانب الأيمن.
ويواجه ريال مدريد أوساسونا غدًا السبت بالدوري الإسباني، على أمل تقليص الفارق مع برشلونة في صدارة الجدول إلى خمس نقاط فقط.
إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟
شكرًا للتصويت.
إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟
اختيارات المحررين
- برشلونة.. أسد في الليجا وفي أوروبا نعامة!
- من أضحك سالم الدوسري وروّع سلمان الفرج .. الوجه الآخر لمحمد كنو!
- "هدف للذكرى" .. الأسد إمام عاشور وبداية صاروخية مع الذئاب الدنماركية!
- قمة مدريد وليفربول أم باريس وبايرن؟ القيمة السوقية لأندية دوري أبطال أوروبا
- إنصاف مورينيو و"زحلقة" بلا قيمة .. أين تذهب ألقاب سيتي لو ثبتت تهمة التلاعب؟