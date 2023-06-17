تشبيه صادم .. نجم تشيلسي يقارن ليونيل ميسي بظهير إنجلترا!

نجم تشيلسي السابق خرج بتصريح صادم عن مقارنة ميسي بلاعب وسط إنجلترا..

خرج الأيرلندي توني كاسكارينو، نجم أستون فيلا وتشيلسي السابق، بتصريح صادم حينما قارن بين ترنت ألكساندر آرنولد نجم منتخب إنجلترا وليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، بعد مستواه الرائع رفقة "الأسود الثلاثة".

ألكساندر آرنولد قدم مباراة مذهلة في فوز منتخب إنجلترا العريض على مالطا برباعية نظيفة في تصفيات يورو 2024، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

كاسكارينو تحدث في تصريحات لمحطة "talk Sport" الإذاعية الإنجليزية قائلًا: "حين تنظر إلى ترنت تعرف أنه يستطيع أن يخدم إنجلترا".

وأضاف: "لديه صفات ليست بعيدة أبدًا عن صفات ليونيل ميسي".

تصريح كاسكارينو بشأن ألكساندر آرنولد أذهل الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اتفق على أنه يمكن أن يحدث الفارق، إنه موهبة رائعة ستكون على مستوى عالمي في خط الوسط، لست متأكدًا من مقارنته مع ميسي على الرغم من قدرته على التمرير والإبداع".

وغرد آخر: "لقد قارن للتو الخيار الرابع لمنتخب إنجلترا مع ليونيل ميسي".

وأضاف ثالث: "عند الاستماع إلى التعليق الليلة الماضية، تعتقد أن ترنت قدم أداءً عالميًا ضد قوة أوروبية عظمى وأصبح الآن لاعب خط الوسط العظيم الجديد، لقد كانت مالطا!".