تشافي يعلن عن مفاجأة مدوية لريال مدريد قبل نهائي السوبر

إضافة هامة للفريق

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن مفاجأة سارة لعشاق الفريق، قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بعد غد الأحد بالمملكة العربية السعودية.

برشلونة تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لمواجهة الغريم التقليدي، بعد الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد بنصف النهائي، ليخرج تشافي بعد اللقاء ليتحدث عن فرص بيدري في مواجهة ريال.

وقال مدرب برشلونة:"بيدري بخير، لقد تحدثت معه وهو جاهز للظهور في الكلاسيكو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن إمكانية الدفع بأربعة لاعبين في خط الوسط بنهائي السوبر:"لا أستبعد أي شيء، سنستعد لهذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة، لم أحدد خطتي بعد لأنني لا أعرف حالة اللاعبين البدنية بعد هذه المباراة حتى الآن".

يذكر أن بيدري تعرض لإصابة عضلية في منتصف ديسمبر، ولم يظهر منذ هذا التوقيت بقميص الفريق الكتالوني في أي مباراة.