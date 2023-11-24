تشافي يعلنها .. برشلونة يبحث عن بديل لجافي في السوق

برشلونة يبحث عن بديل لجافي...

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أن فريقه يستعد لدخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، بحثًا عن لاعب وسط بديل لجافي، لاعب الفريق الذي تعرض إلى إصابة في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتعرض جافي صاحب الـ 19 عامًا، إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي أثناء مباراة منتخب بلاده إسبانيا، أمام جورجيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ومنذ إصابة جافي، قد ربطت التقارير الصحفية فريق برشلونة بالدخول لسوق الانتقالات الشتوية، لمحاولة إيجاد لاعب بديل لجافي، خاصة أن قواعد الدوري الإسباني تسمح للفريق الكتالوني، بالتعاقد مع لاعب يحل محل جافي، ويكون أجره 80% من راتب اللاعب الشاب على أقصى تقدير.

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وقال تشافي هيرنانديز في تصريحات صحفية، عن أنباء تعاقد برشلونة مع لاعب بديل لجافي: "استبدال جافي، لا يوجد شيء رسمي للإعلان عنه، سنتحدث مع ديكو ونرى ما يمكننا القيام به".

وتابع: "أنا على اتصال مع لابورتا، وديكو بشكل يومي، وقريبًا سنعلن عما نراه مناسبًا لنا في الفترة القادمة، إنهم يعرفون موقفي، نحن سنفتقد جافي لنهاية الموسم، فسنرى ما يمكننا القيام به وسنرى إذا كان بإمكاننا التعاقد مع لاعب آخر".

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن الأرجنتيني جيوافي لوسيلسيو، لاعب توتنهام هو الأقرب لخلافة جافي في برشلونة، إذ يدرس الفريق الكتالوني التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.