تشافي يعلق على إصابات برشلونة أمام بيلباو ويؤكد: واحدة منها خطيرة

مدرب برشلونة يعلق على الإصابات التي ضربت فريقه خلال مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

واجه نادي برشلونة ليلة سيئة مساء الأحد 23 أكتوبر رغم الفوز العريض على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

برشلونة ورغم الفوز العريض، إلا أنه تلقى ضربة مزدوجة بإصابة الثنائي جافي وسيرجي روبيرتو أثناء اللقاء، حيث اضطر لاعب الوسط الشاب للخروج من الملعب في الدقيقة 34، فيما خرج الظهير الأيمن من الملعب قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة علق على الإصابتين في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعد المباراة، حيث كشف بشكل جزئي عما تعرض له لاعبيه.

وقال تشافي: "لقد حافظنا على الحدة حتى إصابة سيرجي روبرتو، كنا جيدين للغاية وخرجنا من ضغط أتلتيك بيلباو بشكل جيد للغاية، كانت مباراة جيدة، وكاملة جدًا، المشاعر طيبة، ونريد الاستمرار على هذا النحو".

وقلل تشافي من أهمية إصابة جافي، ولكن ليس إصابة سيرجي روبيرتو، وقال: "ما حدث مع جافي ليس شيئًا، إنها مجرد ضربة، لكن إصابة سيرجي أصعب، لكننا سنرى غدًا".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ومتفوقًا بفارق خمس نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.