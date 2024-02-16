تشافي يعقب على رحيل مبابي.. ويعترف: برشلونة أضعف من الموسم الماضي!

المدرب الإسباني يتناول كافة الأمور..

تطرق مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز إلى العديد من الملفات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

ورفض تشافي الحديث عن رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد قائلًا: "الشيء الوحيد الرسمي الآن هو أنه سيغادر باريس سان جيرمان، من طرفنا نركز على مواجهة سيلتا فيجو".

ولدى سؤاله مرة أخرى عن مبابي قال: "أنا آسف لن أتحدث عن أي شيء يخص مبابي، هذا الأمر لا يعنيني".

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كما تطرق إلى التقارير الواردة عن نية باريس سان جيرمان في الحصول على عقد نجم برشلونة جافي، فقال: "العديد من الأشياء تقال لكنني أرى أن جافي لابد أن يبقى في برشلونة لأطول وقت ممكن كي يصبح من قادة الفريق، المستقبل كله أرى فيه جافي".

كما تناول التغيرات التي طرأت على مستوى العديد من اللاعبين والفريق ككل عن الموسم الماضي فاعترف: "نحاول إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، لا أقول إننا سنفوز بشكل مؤكد بدوري أبطال أوروبا، لكننا متحدون وسنحاول فعل كل شيء، إلا أننا بوضوح أقل حدة وقوة من الموسم الماضي، والدليل ما فقدناه من نقاط وما استقبلناه من أهداف رغم أننا لعبنا مباريات جيدة وأخرى سيئة".