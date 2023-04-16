تشافي يشكو من الشمس ومدرب خيتافي يرد: استخدموا مرطبات البشرة!

تشافي هيرنانديز وكيكي فلوريس في مواجهة كلامية بعد التعادل السلبي.

اشتكى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة من حالة عشب ملعب فريق خيتافي بعد التعادل بين الفريقين في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

جاء هذا بعد المباراة وعقب أن اشتكى تشافي أيضًا من تأثير الشمس على مجرياتها، وقال في تصريحات نقلتها "سبورت": "حالة العشب أثرت علينا، لقد تدربنا على عشب جاف من قبل لكن اليوم فلقد شاهد العالم كله مدى صعوبة الأمر".

وأضاف: "من الصعب للغاية اللعب بتلك الطريقة، هذا ليس جيدًا من أجل كرة القدم، الكرة تظل عالقة في الأرض، هذا سيئ حتى من أجل خيتافي، يجب أن نلعب في ظروف أفضل، لكن هذا ليس بالعذر".

وجاء الرد من كيكي فلوريس المدير الفني لخيتافي قاسيًا في المؤتمر الصحفي عندما تم سؤاله عن انتقاد تشافي للعشب، وقال: "الأرض كانت جميلة، وكانت نفسها التي لعبنا عليها، هم يجعلون العشب قصير وهو ما يجعل الكرة سريعة وهذا مناسب لأسلوبهم، ونحن فعلنا ما يناسب أسلوبنا".

وعند مواجهته بحديث تشافي عن الشمس كان رده مقتضبًا لكنه كان ساخرًا وذكر اسم مرطب شهير للبشرة قائلًا: "نيفيا".

جدير بالذكر أن خيتافي مهدد بالهبوط حيث يتواجد في المركز الـ 15 برصيد 31 نقطة وأمامه تسع جولات حتى ينقذ استمراره في الدوري الإسباني للموسم المقبل.