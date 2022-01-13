تشافي يزيد الغموض حول مستقبل ثنائي برشلونة

ازداد الغموض حول مستقبل صامويل أومتيتي، وسيرجينو ديست، ثنائي برشلونة، إما بالاستمرار مع الفريق الكتالوني، أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعمل برشلونة، على التخلص من بعض لاعبيه خلال الفترة الحالية، لتوفير سيولة مالية تساعد الفريق في أزمته المالية، بالإضافة إلى تخفيض سقف الرواتب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، وجه رسالة قوية لثنائي الفريق، بعدم مشاركته في مباراة السوبر الإسباني، مساء أمس الأربعاء أمام ريال مدريد.

وخسر برشلونة من ريال مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني، الذي تستضيف المملكة العربية السعودية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة لم يشارك فيها الثنائي.

وبالرغم من تجديد صامويل أومتيتي، عقده مع البلوجرانا، إلا أن الصحيفة الإسبانية، تؤكد على أنه مازال خارج حسابات مدربه، وتبحث الإدارة له عن مخرج في يناير الحالي على سبيل الإعارة.

وفي سياق متصل كشفت الصحيفة على أن ديست الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب منه منذ قدومه من نادي أياكس، موقفه لا يختلف كثيرًا عن موقف المدافع الفرنسي، إذ ارتبط بالرحيل عن صفوف فريقه في الشتاء الحالي والعودة إلى ناديه القديم.

ومن جانبه يرفض اللاعب الأمريكي، الرحيل عن برشلونة وأكد في تصريحات سابقة، أنه سيحارب من أجل إثبات قدراته واستعادة مستواه، من أجل حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل الفريق الكتالوني، الذي يعمل على بيعه أو إعارته إن وصل له عرضًا مناسبًا.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو، مساء الأربعاء القادم ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، على ملعب سان ماميس.