تشافي يرفع راية الاستسلام.. صفقة برشلونة المنتظرة "اتفقت" مع نادٍ آخر!

تم حجز موعد الفحوصات الطبية غدا الأربعاء!

خسر برشلونة صفقة منتظرة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتعويض إصابة نجم الوسط جافي، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت برشلونة بالتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي كالفن فيليبس، والذي تردد أنه منح الفريق الكتالوني "موافقته"، في انتظار الاتفاق بين الناديين.

لكن يبدو أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، رفع راية الاستسلام بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الجاري، بسبب الأزمة المالية وقواعد اللعب النظيف.

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وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم: "التعاقد مع لاعب في يناير أمر صعب للغاية، يصعب تغيير الوضع ولا أعتقد أن هناك أي شيء جديد، لذا علينا التنافس باللاعبين المتاحين لدينا".

من جهته، أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أنه جرى الاتفاق على صفقة بين مانشستر سيتي ووست هام بإعارة فيلبس إلى الهامرز.

وأتم: "تم حجز موعد الفحوصات الطبية غدا الأربعاء لإنجاز الصفقة رسميًا، مع العلم أن العقد يتضمن بندًا بخيار الشراء النهائي في الصيف المقبل".