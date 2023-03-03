تشافي يرد على اتهامات "خيانة" أسلوب برشلونة: ريال مدريد أجبرنا!

"أتوبيس تشافي" كما وصفته صحف مدريد

مدرب برشلونة تشافي يتحدث مع الإعلام عقب فوز فريقه على ريال مدريد بهدف نظيف لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

البلوجرانا حافظ على نظافة شباكه مرة أخرى، ولكن في المقابل استحوذ على الكرة بنسبة 35 بالمائة فقط في اللقاء، مما جعل البعض من الصحف الكتالونية يهاجم أسلوبه المتحفظ، والبعض الآخر في مدريد يصف أداء الفريق بركن الأتوبيس، طريقة جوزيه مورينيو الدفاعية الشهيرة.

تشافي دافع عن أسلوب لعبه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة وقال: "خيانة أسلوبنا؟ لم نلعب بتلك الطريقة، ولكن الخصم أجبرنا على ذلك، نعم لم نكن جيدين والكرة معنا، لم نقم بخيانة أسلوبنا، الدفاع جزء من اللعبة".

وأضاف: "لو خسرنا الأمر كان سينعكس على صراع قمة الترتيب في الليجا بالتأكيد ولكن يوم الأحد مباراة أخرى، المرشح للعبور؟ مدريد، استحوذوا على الكرة".

وختم: لست راضياً عن الأداء ولا نسبة الاستحواذ على الكرة، ولكن سعيد بالنتيجة، المهم أن الفريق حضر وأظهر شخصيته رغم الغيابات".