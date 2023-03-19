تشافي يدافع عن "الجزار" جافي: أعرف من أين تأتي الانتقادات

تشافي هيرنانديز يدافع عن لاعبه المشكوك في انتمائه لبلده

واصل الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، دفاعه عن لاعب خط وسطه جافي الذي وصفوه بـ "الجزار" بسبب أسلوب لعبه المندفع خاصة مع برشلونة وليس منتخب إسبانيا.

ويستقبل برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، اليوم الأحد، فريق ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية على ملعب كامب نو.

ودافع تشافي عن لاعبه قبل الكلاسيكو في تصريحات نقلها موقع صحيفة سبورت "قالوا عنه إنه جزار، متفاجئ من خروجها من هنا، أعرف من أين تأتي الانتقادات".

وواصل المدرب الإسباني "هدفنا حمايته؛ هو في كامل تركيزه فقط ويعطي كل شيء على أرض الملعب".

وسيفقد برشلونة جهود لاعب الوسط الآخر بيدري الكلاسيكو بسبب الإصابة كما خرج من قائمة منتخب إسبانيا في التوقف الدولي المقبل.

ورفض مدرب برشلونة المخاطرة والدفع بلاعبه في الكلاسيكو مؤكدًا له أنها مباراة حاسمة، لكنها ليست نهائي كبير ليخاطر للدفع به.