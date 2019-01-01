تشافي: يجب أن نحذر من الدحيل وجاهزون لمونديال الأندية

المدير الفني لنادي السد القطري يؤكد على أهمية مباراة السوبر أمام الدحيل

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد، على أهمية مباراة فريقه أمام الدحيل، مشيراً إلى أن فريقه سيواصل العمل بالطريقة التي ظهر بها في الآسيوية.

وسيلعب الزعيم، أمام الدحيل مساء السبت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار المباراة النهائية لكأس الشيخ جاسم (السوبر القطري).

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة: سيغيب عنا ثلاثة لاعبين، للإيقاف في نهائي كاس الامير وهم بغداد بونجاح وحامد اسماعيل وطارق سلمان، ستكون مباراتنا الثالثة امام الدحيل في 11 يوماً".

وواصل: "نريد الفوز بلقب السوبر، والدحيل يريد الثأر، وكما قلت سابقا الدحيل من أفضل الفرق في الشرق الاوسط وهي مباراة من 90 دقيقة ويجب ان نكون متحفزون وحذرون من الخصم ويجب ان نتطور في العمل للأفضل خاصة والموسم مازال في بدايته".

وتطرق المدير الفني الإسباني، للحديث عن مشاركة الزعيم، في كأس العالم للأندية وقال: "فرصة رائعة لنا ان نلعب مونديال الأندية، هناك 3 لاعبين فقط الذين شاركوا في نسخة 2011 ولعبوا امام برشلونة والان حان الوقت لمشاركة بقية اللاعبين ونحن جاهزون لذلك ونتدرب يومياً من اجل هذا المونديال".

وأكمل: "إذا لم نلعب 100% من الصعب الفوز بالبطولات وهذا ما حدث في مباراتي الاسيوية، حيث قدمنا أفضل اداء لنا ونجحنا في العبور لربع النهائي ولذلك سنعمل على مواصلة العطاء في مواجهة السوبر للفوز باللقب".

وتمكن السد من التغلب على الدحيل، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بنتيجة 4/2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.