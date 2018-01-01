تشافي يتنبأ بمباريات دور الـ 16 من كأس آسيا

كأس آسيا تنطلق يوم 5 يناير القادم في دولة الإمارات

فيسبوك تويتر بلال محمد

توقع الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن أقوى المواجهات ستكون بين اليابان والسعودية.

وتنطلق بطولة كأس آسيا، يوم 5 يناير القادم وحتى 1 فبراير في دولة الإمارات.

وجاءت توقعات لاعب برشلونة السابق، عبر قناة الكأس القطرية، حيث توقع مواجهة السعودية مع اليابان، وقطر مع العراق، ولبنان أمام إيران، وعمان أمام كوريا الجنوبية، وسوريا مع البحرين، والإمارات امام اليمن.

وقال تشافي في تصريحات تلفزيونية: "بداية من هذه المرحلة، كل مدرب لديه قراءة فنية لكل المباريات، حتى يتفادى المباريات الصعبة، حيث أنه لا يوجد مجال للخطأ".

وواصل: "أي خطأ مهما كان صغيراً قد يؤثر على اللاعبين".