تشافي يتعهد بالقتال على "الليجا" ويكشف رأيه في ركلات جزاء ليفانتي!

عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن سعادته بعد الفوز على ليفانتي بنتيجة 3-2 في الدوري الإسباني.

برشلونة خطف ثلاث نقاط ثمينة للغاية من ملعب "سيوتات دي فالنسيا" معقل نادي ليفانتي، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 31 من الدوري الإسباني.

برشلونة فاز على ليفانتي بنتيجة 3-2 بفضل هدف متأخر سجله الهولندي لوك دي يونج بعد مباراة ماراثونية، شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء لأصحاب الأرض.

ماذا قال تشافي؟

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال تشافي: "لم نلعب مباراة رائعة، هذا واضح، لكن حصلنا على ثلاث نقاط ذهبية، وكان هناك لاعبون صنعوا الفارق، مثل تير شتيجن ولوك دي يونج".

وأضاف: "الفوز في آخر نفس من المباراة يجعلك تشعر بالرضا، لأنه يعبر عن عقلية الفريق".

وأكمل: "إنها ثلاث نقاط ذهبية بالفعل، يجب أن نستمر في القتال، نحن في المركز الثاني، ولا يمكننا أن نفشل، كان من الممكن أن نتعادل أو نخسر، لكن بدون اللعب بشكل جيد فزنا، نحن ننافس بشكل جيد للغاية".

ماذا قال تشافي عن ركلات الجزاء؟

تشافي علق بعد ذلك على احتساب ثلاث ركلات جزاء ضد برشلونة بقوله: "الأولى كانت ضربة من ألفيش، والثانية لمسة يد، ثم الركلة التي جاءت من لونجليه".

وتابع: "الحقيقة أنه تم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضدنا، ومن موقعي شاهدت الأمور بسرعة فائقة، لكن يجب أن أشاهد المباراة مرة أخرى قبل التعليق".

ما هو موقف برشلونة في الدوري الإسباني؟

بعد فترة من التراجع في بداية الموسم، عاد برشلونة إلى صراع المقدمة في الدوري الإسباني، بفضل النتائج الرائعة للفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ويملك برشلونة حاليًا سلسلة من 15 مباراة على التوالي دون خسارة في الدوري الإسباني، كما تمكن من تحقيق الفوز في آخر سبع مباريات.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد، لكن "البلوجرانا" يملك مباراة أقل.

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