كيف يخرج البلوجرانا من محنته؟

عقب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على إخفاقات الفريق الأخيرة، متناولًا بعض نجوم الفريق مثل سيرجيو بوسكيتس وإريك جارسيا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فياريال في الدوري الإسباني: "بدأنا الموسم جيدًا ولكننا لسنا كذلك الآن، علينا أن نتعافى خطوة بخطوة، رغم الخسارة في البيرنابيو فإننا خلف المتصدر بثلاث نقاط".

إريك جارسيا

وعن إريك جارسيا قال: "أقدر كل اللاعبين وبالتحديد إريك جارسيا، هناك العديد من الأخطاء تحدث من الدفاع وهذا طبيعي للكل، بالنسبة لي إريك يمنحني الثقة، إنه محترف للغاية ويتدرب جيدًا، كلنا نحتاج التطور، أقدره كثيرًا".

وهنأ لاعبيه جافي وليفاندوفسكي بالحصول على جائزتي أفضل لاعب شاب وأفضل هداف في حفل "بالون دور" فقال: "فوز جافي بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم أكثر من مستحق، أهنئ أيضًا أليكسيا (بوتياس) وليفاندوفسكي، هذه الجوائز تعني أن برشلونة حي أكثر من أي وقت مضى، من الرائع رؤية لاعبينا يحصدون الألقاب الفردية، وتتبقى الألقاب الجماعية".

واستدعى مباراة الكلاسيكو مؤكدًا أن "هناك خصوم يدافعون بشكل جيد للغاية، ريال مدريد كان مرتاحًا ولم يمنحنا أي مساحات، خلقنا فرصًا لتحسين النتيجة ولكن مدريد دافعوا بشكل رائع، الهدف أتى من لعبة من الخارج عن طريق أنسو فاتي، ولكننا لم نكن هادئين كعادتنا، لقد صعبوا علينا الأمور وجعلونا لا نقدم مباراة هجومية كبيرة".

وأردف: "نلعب بأفكار برشلونة، فعلنا ذلك أمام إنتر ومدريد، حاولنا أن نكون شرسين وأن نهاجم ونصوب على مرمى خصومنا، نقدم الخط الدفاعي للأمام، حاولنا فعل كل ذلك، طريقتنا سنواصل عليها وأرى أن اللاعبين مرتاحون حيالها".

سيرجيو بوسكيتس

ودافع عن سيرجيو بوسكيتس قائلًا: "حينما نخسر، يتحمل الكل المسؤولية، إننا في برشلونة وهذا ما يحصل دائمًا، بوسكيتس لاعب مهم للغاية ومفتاحي بالنسبة لنا، إنه مثل كل قادة الفريق الذين يمنحوننا قوة، أحب ما أشاهده منه في الملعب".

وعن الحل لما يواجهه برشلونة من تخبطات، قال تشافي: "الخروج مما نحن فيه يتطلب أن نفوز ونتدرب بشكل جيد ونكون إيجابيين، أن نلعب بشكل جيد ونخرج بالنقاط الثلاثة، هذه هي الطريقة التي نواجه بها الظروف المحيطة، لقد حان دورنا الآن".