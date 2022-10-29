تاريخ حافل بين المدربين

ستكون مباراة اليوم بين فالنسيا وبرشلونة على ملعب ميستايا معقل الخفافيش مسرحًا لمواجهة مرتقبة بين اثنين من أهم لاعبي خط الوسط في القرن الحادي والعشرين، وهما تشافي هيرنانديز وجينارو جاتوزو.

الثنائي الذي يتنافس الآن من مقعد المدرب، يملكان سجلًا من المواجهات الثنائية يطمحان لأن يزيد كل منهما انتصارًا في مباراة اليوم عبر هذا السجل.

خلال مشواريهما كلاعبين، التقى كل من تشافي وجاتوزو في 5 مناسبات، التقيا في أولمبياد سيدني عام 2000 حين فاز الإسبان على إيطاليا بهدف متأخر على إيطاليا في ربع النهائي عن طريق جابري قبل أن يخسر الماتادور هذه البطولة في النهاية أمام صامويل إيتو ورفاقه في منتخب الكاميرون.

والتقيا من ضمن المباريات الخمسة في 3 مناسبات برفقة الأندية، الثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وأولاها المباراة التي جرت على ملعب كامب نو في 2004 والتي أحرز فيها البرازيلي رونالدينيو واحدًا من أفضل أهدافه مع برشلونة حينما كان ميلان يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي.

المواجهة السادسة بين الطرفين لمن ستبتسم؟ هذا ما سنعرفه بعد ساعات في الجولة 12 من الدوري الإسباني.