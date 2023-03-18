مدرب برشلونة يتحدث قبل الكلاسيكو

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن العديد من الملفات قبيل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وتناول تشافي مسألة "قضية نيجريرا" قائلًا: "لا يشغلني كثيرًا الحديث عنها، أعرف أن ألقابنا قانونية 100٪ وهذا ما يهمني".

وأردف عن تصريحات دييجو سيميوني مؤخرًا: "مندهش من انتقاد الفوز بنتيجة 1-0، بالعكس إنها نتيجة رائعة، لو تم تخييري بين أي نتيجة، مثلًا 5-4 أو 5-0 والفوز 1-0 سأختار أيًا منهم.. لا فارق".

كما تطرق تشافي إلى مدافعه رونالد أراوخو قائلًا: "إنه رائع في الثنائيات، قوي للغاية في الالتحامات وعدواني، وأيضًا يلعب بعقله، أنا محظوظ بوجوده، إنه من أفضل مدافعي العالم، أيضًا أود أن أتحدث عن كوندي، يملك القدرات الجيدة للعب في أي من مراكز خط الدفاع".

وتحدث عن لاعبه البرازيلي رافينيا قائلًا: "يعجبني نوع رافينيا من لاعبي كرة القدم، تخلص من الضغوطات بشكل جيد وأصبح يقدم أفضل ما لديه، لا يشغلني كثيرًا وضعيته في منتخب البرازيل فالأمر لا يخصني".