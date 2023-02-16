تشافي بعد التعادل مع مانشستر: راضٍ عن أداء برشلونة.. وسعيد بغضب رافينيا!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Erik ten Hag Xavi Manchester United Barcelona 2022-23Getty Images
برشلونةمانشستر يونايتدتشافي

تصريحات مدرب النادي الكتالوني غريبة بعد نتيجة مخيبة للآمال

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد في كامب نو بملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022-23.

وقال تشافي: "لقد قلت فيما قبل إن الأمر سيحسم في مانشستر (الإياب).. وهذا هو ما حدث، هذه طبيعة مباريات أوروبا".

وأضاف: "أريد أن أقول إنني سعيد بلعب فريقي مباراة قوية ضد فريق مميز، وراض عما قدمناه عمومًا وسيحسم كل شيء في المباراة الثانية".

وتحدث تشافي عن غضب لاعبه البرازيلي رافينيا أثناء تبديله: "بالتأكيد لست حزينًا بسبب ذلك، بل على العكس أنا معجب بطريقة سلوكه، ولكنني قلت له إن هذا الأفضل للفريق، لقد اعتذر لي وأنا تقبلت وأحب هذا النوع من المزاجية".

كما تطرق تشافي لإصابة نجمه بيدري قائلًا إنه "شعر بعدم ارتياح في العضلة رباعية الرؤوس وسنرى نتائج الفحوصات".. كما تناول ركلة الجزاء غير المحتسبة في نهاية المباراة قائلًا إنها "بالتأكيد ركلة جزاء، لقد قلت للحكم هذا الأمر".

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