تشافي: ميسي حيوان تنافسي وهذه أسباب رفضي لبرشلونة

تشافي يؤجل عودته إلى برشلونة لإشعار آخر ويمدح ليونيل ميسي

قال تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق ومدرب السد القطري حاليًا إن موعد عودته للفريق الكتالوني لم يحن بعد.

وكان برشلونة قد تفاوض مع تشافي لكي يعود إلى الفريق كمدير فني في يناير الماضي خلفًا لإرنستو فالفيردي، وذلك قبل الاستقرار على كيكي سيتيين.

وتحدث تشافي عن مستقبله في مقابلة مع صحيفة الباييس مؤكدًا خلالها أن العودة إلى برشلونة لن تكون في الوقت الحالي.

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وأضاف: "في يناير أخبرتهم أن الوقت ليس مناسبًا، والآن لم يتصلوا بي مرة أخرى ولم يتجدد اهتمامهم، وأعتقد أن ذلك لن يحدث في الأيام القادمة"

وتابع: "أحترم كيكي سيتيين كثيرًا، الرجل قادر على إدارة برشلونة ولديه طريقة لعب مشابهة لما يحتاجه الفريق الكتالوني ولما اعتادوا عليه"

وحول مسيرته هو قال: "أنا سعيد لمواصلة اكتساب الخبرة وتحدي نفسي وتعلم المزيد من الأشياء، وبالطبع سيكون امتيازًا لي لتدريب برشلونة يومًا ما"

وأردف: "أتطلع إلى تلك الخطوة وأتمنى أن تكون مع فريق الأحلام، مع جوردي كرويف وكارليس بويول وبعض اللاعبين الحاليين من الجيل الذهبي أيضًا"

وأكمل: "أرغب في تكوين فريق من الأشخاص المناسبين الذين يعرفون برشلونة جيدًا وينتمون إلى هذا الفريق، والأشخاص الذين أثق بهم والذين يعرفونني جيدًا وأقدرهم"

وحول ميسي قال: "ميسي يحتاج برشلونة، وبرشلونة يحتاج ميسي، عليهم أن يجعلوه سعيدًا وأن يحافظوا عليه، لأنهم مع ليو سيفوزون بمزيد من الألقاب"

وأكد: "لدي صداقة كبيرة معه، وأنا أحترمه كثيرًا، إنه حيوان تنافسي، يريد الفوز دائمًا، ولعشر سنوات كان أفضل لاعب كرة قدم في العالم على الإطلاق"

واختتم تصريحاته حول ليو قائلًا: "نأمل أن نلتقي مرة أخرى على المستوى المهني، امتلاك أفضل لاعب في التاريخ في فريقك هو الطريقة الأمثل للحصول على الفوز"

يذكر أن تشافي هيرنانديز قد زامل ليونيل ميسي لسنوات طويلة في برشلونة، كما يعد أحد أقرب اللاعبين الذي لعبوا معه له.