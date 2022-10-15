تشافي: مواجهة ريال مدريد تثيرني جنسيًا!

تشافي متحمس لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

أعرب مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز عن تقديره لمواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ولكن هذه المرة من خلال استخدام عبارة غريبة نوعًا ما على كرة القدم.

حيث قال إنه يحب اللعب ضد ريال مدريد، لأنه ربما يشعر بالإثارة الجنسية من تلك المواجهة، كما تطرق أيضًا لرغبته في الفوز ليكون على صدارة جدول الترتيب.

ماذا قال تشافي؟

يبدو أن تشافي متحمس للغاية للمشاركة مرة أخرى ضد ريال مدريد، حيث سبق وأن لعب ضدهم مرتين وهو المدير الفني، في المرة الأولى خسر في نصف نهائي السوبر الإسباني 3-2، ولكنه عاد وانتصر في الدوري المحلي برباعية نظيفة.

وعن اللعب في الكلاسيكو، قال تشافي في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف ما إذا كان ذلك يجعلني أشعر بالإثارة الجنسية، لا أعرف ما إذا كانت الكلمة الصحيحة. لكني أحب اللعب ضد ريال مدريد".

وواصل: "أنا قادر على المنافسة، كنت أود أن أستمر في كوني لاعب كرة قدم لألعب هذا النوع من المباريات".

وتابع: "إنه لأمر مذهل أن تلعب مباراة كهذه، الدوافع مرتفعة للغاية، إنها فرصة للظهور كقادة في المنافسة".

حيث يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني خلف البلوجرانا.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد غدًا ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.