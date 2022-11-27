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ليونيل ميسي

تشافي: من يفوز بكأس العالم إذا لم تتوج إسبانيا؟ صديقي ميسي

أحمد الغنام
9:17 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
2018-07-10 Xavi Messi
تشافي هيرنانديز يتمنى فوز منتخب الأرجنتين وصديقه ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022.

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن أفضل اللاعبين حتى الآن في بطولة كأس العالم 2022، وذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

تشافي اعتبر أن البرازيلي ريتشارليسون هو أفضل مهاجم حتى الآن في مونديال قطر، بالإضافة إلى اختيار البلجيكي تيبو كورتوا كأفضل حارس مرمى.

فيما اختار تشافي لاعبه في برشلونة جوردي ألبا كأفضل ظهير في البطولة، فيما اعتبر أن دايو أوباميكانو وإبراهيما كوناتي هما أفضل قلبي دفاع في كأس العالم 2022.

أما فيما يتعلق بلاعبي الوسط الذين كان سيحب أن يلعب معهما، فقد اختار أيضًا ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا، جافي وبيدري.

وبسؤاله عن المنتخب الذي يحب أن يفوز بكأس العالم إذا لم يحقق منتخب إسبانيا اللقب، قال تشافي: "الأرجنتين وصديقي ليونيل ميسي".

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