تشافي: مستقبل جافي في برشلونة وهكذا سنفوز بالدوري الإسباني!

المدير الفني لا يرى أن برشلونة قد حسم أي شيء بعد.

أكد تشافي هيرنانديز أن فريقه برشلونة لم يحسم بعد الفوز بالدوري الإسباني رغم فارق النقاط الكبير لصالحه في قمة ترتيب البطولة.

وقال تشافي خلال مؤتمر مباراة خيتافي: "لدينا أفضلية هامة للغاية، وتلك المباريات الأربعة أو الثلاثة القادمة هامة للغاية، لو حققنا الفوز سنكون وقتها الأبطال تقريبًا، لقد قررنا منذ شهر ونصف أن هدفنا الأساسي هو الدوري الإسباني، لكن هذا لن يكون سهلًا، علينا تحقيق الكثير من الانتصارات".

وأضاف عن مستقبله مع برشلونة: "أنا سعيد لأن عملي يتم تقديره، لا توجد أي مشكلة في الوقت الحالي في التواصل، نحن سويًا في نفس المركب".

وأكمل عن مستقبل جافي: "لا أدخل في عقول الآخرين، لكنني لا أعتقد أنه سيكون سعيد في أي فريق آخر بنفس الطريقة التي هو فيها في برشلونة، مستقبله هنا في برشلونة".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الأول برصيد 72 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.