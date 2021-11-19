تشافي لا يحمل العصا السحرية في برشلونة .. خفض التوقعات ضرورة ضد إسبانيول!

ساعات قليلة تفصل جماهير برشلونة عن موعد انتظروه كثيرًا بلقاء تشافي من جديد على أرض ملعب كامب نو بعد سنوات من رحيله كقائد للفريق.

الآن يعود تشافي قائد من جديد لكن من على مقاعد المدير الفني، كمنقذ في مرحلة أبت فيها الظروف أن تقف في صف النادي الكتالوني على كافة المستويات.

لكن مع الإعلان عن عودة تشافي بدأ قطاع ضخم من جماهير النادي الكتالوني في الرفع من سقف الطموح لحد الخيال في بعض الأحيان.

ساعد على ذلك الثقة الكبيرة في تشافي، واستعادة خدمات اللاعب البرازيلي المخضرم دانييل ألفيش، الذي بلغ عامه الـ 38.

النزول إلى أرض الواقع!

على الجماهير أن تقلل من التوقعات قليلًا، ولا نقول هذا بقصد التقليل من تشافي أو ألفيش أو برشلونة أو أي شخص مرتبط بتلك المنظومة.

لكن الواقع يقول أن لا وجود للسحر في كرة القدم، وإن كان الوضع كذلك فقد غادر كتالونيا برحيل ليونيل ميسي مطلع هذا الموسم.

الظروف العامة التي تحيط ببرشلونة لا تساعد على النجاح، وهكذا كان الوضع منذ سنوات وأصبح أسوأ برحيل الأرجنتيني وظهرت عيوب كانت غائبة عن أعين الجميع.

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إصابات مؤثرة!

نادي برشلونة يعاني على مستوى الإصابات في كل الخطوط تقريبًا، وسيخوض لقاء إسبانيول على الأقل دون لاعبين من أهم نجوم خط الوسط مؤخرًا، هما نيكو وبيدري.

هناك أيضًا سيرجينيو ديست الذي لم يخض تدريبات اليوم الجمعة قبل المباراة بساعات قليلة، وموسى واجيه ومارتين برايثوايت، بالإضافة إلى سيرخيو أجويرو وأنسو فاتي.

قائمة الإصابات في برشلونة تطول، والحديث عنها لن ينتهي، لكن أظن أن الفكرة اتضحت، فلا يجب أن تعول الجماهير الكثير على فريق يعاني من تلك التفاصيل في مباراة ديربي وتحت قيادة مديرًا فنيًا جديدًا.

عصا تشافي السحرية لا تتواجد في الواقع!

كما تحدثنا من قبل عن السحر، لا يوجد ما يسمى بالعصا السحرية لتشافي التي ستقوم تلقائيًا بحل كافة مشاكل النادي الكتالوني في يوم وليلة.

صحيح أن تشافي حصل على فرصة خلال الأسابيع الماضية لدراسة الأمور عن قرب، لكن كل ذلك لن يعني أي شيء سوى بالتطبيق على أرض الواقع.

النادي الكتالوني يحتاج الكثير من العمل ليعود للمنافسة بين أقرانه ريال وأتلتيكو مدريد وسوسييداد وإشبيلية وغيرهم من الفرق.

لا نتحدث هنا عن العودة للعصر الذهبي، فالفريق لا يوجد به ميسي ولا تشافي ولا إنييستا ولا دافيد فيا ولا لويس سواريز، والقائمة تطول.

حتى لو تواجد كل هؤلاء فجأة من العدم في أفضل حالة فنية لهم، فسينقصهم الكثير، بداية من النظام الواضح والانسجام، والحاجة للوقت من أجل التحسن.

بيت القصيد

صحيح أن تشافي يأتي بالكثير من التوقعات، بالأخص أن الرجل كان واضحًا في رغباته منذ اليوم الأول له داخل الملعب بقميص برشلونة.

الجميع رأى في تشافي مديرًا فنيًا لبرشلونة في أحد الأيام، وها هو اليوم قد جاء، لكن هل سيكون يوم سعد له ولجماهير النادي الكتالوني؟ّ!

كل ذلك سيحدده أداء النادي الكتالوني، والنتائج التي سيحققها فيما هو قادم من أشهر، حتى لو لم يتوج بالبطولات، وهو أمر متوقع.

كلها أمور غير مؤكدة، لكن الأمر الوحيد المؤكد والمطلوب في الوقت الحالي هو خفض التوقعات وعدم انتظار مباراة من العصر الذهبي ضد إسبانيول.

وإلا فالأحكام المحضرة مسبقًا ستكون جاهزة، وهذا بالتحديد ما لا يحتاجه برشلونة في الوقت الحالي، كل ما يحتاجه الفريق هو القليل من الصبر والانتظار.







