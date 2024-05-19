مرض شديد ومقابلة مختصرة.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا بعد موقعة فاييكانو

ماذا جرى؟

التقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، برئيس النادي جوان لابورتا، عقب الفوز على رايو فاييكانو بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وساهم فوز برشلونة في زيادة رصيد الفريق إلى النقطة 82 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن جيرونا (الثالث)، ليضمن المشاركة في السوبر الإسباني الموسم المقبل.

وكانت تقارير عديدة قد رجحت إمكانية إقالة تشافي من قيادة النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، وهو ما نفاه المدرب في المؤتمر الصحفي الليلة.

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وحسب صحيفة "سبورت"، فإن لابورتا التقى تشافي مثلما يحدث كل مباراة، ولم يكن هناك اجتماع بالمعنى المعروف، الرئيس ليس بخير ويعاني من نزلة برد، فقط صافح تشافي وغادر، وتأجل الاجتماع".

وختمت: "رغم أن لابورتا نُصح بالراحة، إلا أنه أصر على مرافقة الفريق لموقعة فاييكانو، وتحدث الثنائي عن الهدف الأقل الذي تحقق (احتلال المركز الثاني وضمان خوض السوبر الموسم المقبل)، واتفقوا على اللقاء مرة أخرى بعد مباراة إشبيلية في نهاية الأسبوع المقبل".