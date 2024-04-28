"ليس سهلًا القدوم من دوري آخر".. تشافي يحدد "ساعة الصفر" لحسم مصير فيتور روكي!

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تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن مستقبل المهاجم البرازيلي فيتور روكي، بعد بضعة أشهر فقط من انضمامه للنادي الكتالوني.

برشلونة وقع مع روكي من أتلتيكو بارانينسي في يوليو 2023 مقابل 31 مليون يورو كمبلغ ثابت و31 مليونًا كمتغيرات، لكن اللاعب انتظر حتى يناير الماضي للانضمام إلى كتيبة تشافي.

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي اليوم: "في نهاية الموسم سنقرر بشأنه، ليس من السهل القدوم من دوري آخر ودولة أخرى".

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وأضاف: "يحتاج فيتور وقتًا للتأقلم والمزيد من الثقة، أعتقد أنه قادر على اللعب في البارسا لسنوات".

وشارك روكي في 13 مباراة (2 منها فقط كأساسي) بواقع 310 دقائق لعب، وسجل هدفين وتلقى بطاقة حمراء.

ويأتي مستوى النجوم الشباب مثل باو كوبارسي، لامين يامال وفيرمين لوبيز، ليضع المهاجم البرازيلي في موقف مُحرج للغاية، لأنه وقع لبرشلونة بمقابل مادي كبير، بينما جاء هؤلاء من أكاديمية النادي بلا مقابل.