تشافي: فاتي يملك الشيء الصعب.. ولهذا لم أستدعِ ليفاندوفسكي لمباراة الكأس

مدرب برشلونة يفتح العديد من الملفات

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن العديد من الملفات قبل مباراة برشلونة وإنترسيتي في كأس ملك إسبانيا لحساب دور الـ32.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أنه من الإيجابي لعب هذه الأدوار من الكأس على هيئة مباراة واحدة على ملعب الفريق الأضعف، هذه من إيجابيات كرة القدم".

وتطرق للحديث عن حالة أهم لاعبيه، روبرت ليفاندوفسكي قائلًا: "لقد خاض العديد من المباريات خلال الفترة الماضية، لن يكون معنا غدًا كما سيرتاح بيدري للسبب نفسه، ولكني أعتقد أن ليفاندوفسكي سيكون متاحًا بشكل اعتيادي أمام أتلتيكو مدريد".

وعن لاعبه أنسو فاتي قال: "إنه يمتلك الشيء الأكثر صعوبة في كرة القدم، القدرة على التهديف والموهبة لفعل ذلك، كل شيء يعتمد عليه لمواصلة صناعة الفارق".