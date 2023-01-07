تشافي عن قرعة كأس الملك: لأول مرة نكون محظوظين

برشلونة محظوظ بقرعة كأس الملك!

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة عن حظوظ فريقه ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد إجراء قرعة دور الـ16 ووقوع برشلونة في مواجهة سبتة والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مباراته ضد أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني، بأنه محظوظ في الجولة 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا ولكن المشكلة ستكون في رحلة الفريق بسبب بُعد مسافة ملعب سبتة.

وتابع مدرب برشلونة: "نحن نركز على مباراة الغد وهي واحدة من أكثر المباريات تعقيدًا في الدوري وسنحاول أن نكون أبطالًا ونتحكم في الكرة نريد أن نكون أنفسنا".

وأضاف: "بخصوص الكأس كنا محظوظين للمرة الأولى منذ أن أصبحت مدربًا لبرشلونة وحققنا بالفعل الفوز أمام إنترسيتي، ويجب علينا إظهار أننا أفضل في الملعب".

وكان برشلونة قد تأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الملك بصعوبة كبيرة، بعد أن هزم إنتر سيتي بنتيجة 4-3، وتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم المباراة.