تشافي عن اتهامات فساد برشلونة: أركز في كرة القدم.. وليفاندوفسكي يذكرني بميسي ورونالدينيو!

مدرب الفريق الكتالوني يتحدث عن أهم أزمة في النادي حاليًا

تصدرت اتهامات برشلونة بالفساد في قضية نيجريرا الشهيرة المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب تشافي هيرنانديز قبل مباراة فريقه ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

وقال تشافي عن هذا الأمر: "هذه ليست قضية فريق الكرة في الوقت الراهن، بل هي قضية الرئيس الذي قال لنا إن علينا التركيز في كرة القدم، ولا أعتقد أن أيًا من هذه التقارير سيؤثر علينا".

وأردف: "لا يشغلني كثيرًا رد فعل ريال مدريد أو غيره من الأندية حول هذه القضية، لدى ما يكفي من ملفات للتركيز فيها مع لاعبيّ، لو واجهتهم لفكرت في لاعبين مثل فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وتيبو كورتوا وغيرهم من النجوم".

وأضاف عن شفاء روبرت ليفاندوفسكي من الإصابة: "عودة مهمة بالتأكيد، ليفاندوفسكي يذكرني بلاعبين مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو، القادة الذين يلتف الكل حولهم، لقد كان دائمًا في حالة بدنية وفنية قياسية خلال 10 أعوام، صحيح أننا فزنا من غيره أيضًا، ولكننا افتقدناه للغاية".