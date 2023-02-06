تشافي: عانيت كلاعب من ريال مدريد ولا أريد المعاناة كمدرب!

تشافي يتمسك بالواقعية ويرفض التقليل من ريال مدريد

لم يبالغ تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في الفرحة مع اتساع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 8 نقاط في الدوري الإسباني، بل ظل محافظًا على هدوئه لأن خصمه الذي عاهده لاعبًا قد يقلب الطاولة في أي لحظة.

وتحدث تشافي عقب الفوز على إشبيلية في الليجا وقال: "برشلونة مرشح للقب أكثر لكن ريال مدريد بطل الليجا وأوروبا يبقى الأوفر حظًا".

ورفع برشلونة المتصدر رصيده إلى 53 نقطة بعد فوز أمس، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة عقب السقوط بالهزيمة أمام ريال مايوركا.

وعن فارق النقاط الثمانية قال: "سيتعين على ريال مدريد اللعب في كامب نو ويمكنهم هزيمة أي فريق، الأمر لم ينته وكل مباراة مقبلة من الـ 18 المتبقية ستشبه الحرب. كلاعب واجهني سوء حظ وعاصرت عودة ريال مدريد ولا أود المعاناة منها مدربًا".

وواصل المدرب الإسباني "لم نحرز شيئًا بعد فقط كأس السوبر والفريق ما زال متعطشًا للفوز".