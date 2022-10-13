تشافي: دوري الأبطال قاسٍ على برشلونة .. وبوسكيتس: أشعر بالقلق على الكلاسيكو

أبرز تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة وسيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الكتالوني بعد التعادل أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

يدرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني صعوبة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل أمام إنتر الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

برشلونة اكتفى بالتعادل بنتيجة 3-3 أمام إنتر في مباراة الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

التعادل جعل وضع برشلونة معقدًا للغاية، ودخل النادي الكتالوني في حسابات صعبة من أجل التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال تشافي؟

مدرب برشلونة يرى أن بطولة دوري أبطال أوروبا أصبحت قاسية للغاية على النادي الكتالوني.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعد المباراة: "دوري الأبطال هذا قاسٍ للغاية على برشلونة".

وأضاف: "تلقينا الكثير في الشوط الثاني، مرة أخرى كان الشوط الأول ممتازًا، كنا نستحق المزيد، لكن هذا دوري الأبطال".

وتابع: "كان علينا أن نلعب المباراة كلها مثل الشوط الأول، بنفس الحدة والإيقاع، كان علينا أن نتحرك إلى الأمام".

تشافي ركز أيضًا على الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها فريقه، والتي حسمت نتيجة المباراة.

وقال مدرب برشلونة: "كرة القدم لعبة أخطاء، ولم ندافع جيدًا، في الشوط الأول كانت الحدة ممتازة، كان علينا الاستمرار، لكننا دفعنا ثمنًا باهظًا للأخطاء التي اقترفناها".

وتحمل تشافي المسؤولية الكاملة عن النتيجة، وقال: "ربما تكون العملية من أجل العودة أوروبيًا أطول مما كنا نظن، إذا فشل الدفاع، فأنا أفشل أيضًا، إذا فشل بيكيه أو بوسكيتس فإنني أفشل كمدرب، أتحمل المسؤولية الكاملة".

وتابع: "أنا حزين وغاضب بعض الشيء، في العام الماضي الحظ لم يكن معنا، أتمنى أن يتغير الأمر هذا العام".

ووجه تشافي رسالة إلى جماهير برشلونة، التي احتشدت في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" قبل ثلاث ساعات من بداية المباراة.

وقال: "أولًا، علينا أن نعتذر لهم، لم يكن من الممكن أن نفشل وفشلنا، كنا نستحق الفوز بسبب الأجواء، الجمهور كان رائعًا، من المؤسف ألا نكون على المستوى، هناك المزيد من المسابقات المتبقية الهدف لا يزال الفوز بالألقاب".

واختتم تشافي: "إنها ضربة قاسية للغاية، نحن نفكر بالفعل في ريال مدريد والكلاسيكو، يجب أن نتعافى جيدًا ونحاول التغلب على مدريد في سانتياجو برنابيو، علينا ألا نفكر في دوري الأبطال ونركز على الدوري، حيث نحن في الصدارة".

بوسكيتس يشعر بالقلق قبل الكلاسيكو

من جانبه، تحدث سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة عن التعادل أمام إنتر وفقدان فرصة التأهل إلى الدور الثاني نظريًا.

وقال بوسكيتس: "إنها خيبة أمل، كانت مجموعة صعبة ولكن كان علينا أن نتطلع إلى المزيد بعد كل التعاقدات التي تم عقدها، الأمر لم ينته حسابيًا، لكنه صعب للغاية".

وأضاف: "لم نكن بنفس القوة في مناطقنا، وهذا ما دفعنا ثمنه في دوري الأبطال".

وتابع: "هدف إنتر الأول منحهم ميزة إضافية، رغم محاولاتنا، لكنهم عندما كانوا يسجلون فإننا نصبح في حالة فوضى".

وأكمل: "في الشوط الأول كنا جيدين وسيطرنا ووجدنا لاعبين بين الخطوط، لكن هدف إنتر الأول أربك توازننا".

واختتم بوسكيتس: "من الواضح أن هذه النتيجة قد تؤثر علينا قبل الكلاسيكو، علينا أن نستجمع أنفسنا سريعًا".