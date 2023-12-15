تشافي خسر جوهرة .. نجم الهلال قدم درسًا في "فنون برشلونة" أمام الوحدة

الهلال فاز على نادي الوحدة بـ"أقل مجهود"

SHAHID

"في كرة القدم: لن تقدم مستوى كبير في كل مباراة، ولكن يجب أن تعرف كيف تفوز عندما لا تكون في يومك".. هذه هي ثقافة الأندية التي تنافس على كافة البطولات.

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ويبدو لنا الآن؛ أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قد تشرب من هذه الثقافة، تحت قيادة مدربه البرتغالي العجوز جورج جيسوس، الذي لم يتلق أي خسارة رسمية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعيدًا عن الهزيمة الوحيدة أمام النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال فاز (2-0) على الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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فوز الزعيم الهلالي، جاء بدون تقديم أداء كبير؛ بل على العكس، كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة؛ هو الطرف الأفضل، خاصة في الشوط الأول.

إذًا.. كيف فاز الهلال على الوحدة في نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري؟

يُمكن إرجاع الفضل في انتصار الهلال على الوحدة، إلى المهارات الفردية، بالإضافة لخبرة جيسوس، في قتل اللعب باللحظات المهمة والدقائق الحاسمة.

وليست كل المهارات الفردية، عبارة عن مراوغة؛ فهناك بعض اللاعبين الذين يتمتعون بمهارات في تنظيم اللعب والتمريرات؛ وهو الدور الذي قام به البرتغالي روين نيفيش، متوسط ميدان الفريق الهلالي، على أكمل وجه ضد الوحدة.

نيفيش الذي رفضه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي الماضي، بحجة أنه لا يتناسب مع أسلوب لعب فريقه، قدّم درسًا في فنون التمريرات؛ سواء القصيرة أو الطولية.

ومن إحدى هذه التمريرت، صنع النجم البرتغالي المتألق، هدف الهلال الأول في الدقيقة 20، والذي سجله زميله في الفريق، الظهير الأيمن الشاب سعود عبد الحميد.

ولذلك.. فإنه في الوقت الذي يعاني فيه تشافي، في إيجاد لاعب خط وسط في فريقه، ينظم اللعب أو يصنع الفرص والأهداف، يقوم روبن نيفيش بهذا الأمر، في صفوف الزعيم الهلالي، وخاصة في المباريات التي يعاني فيها زملائه؛ حيث يقوم بالربط بين الدفاع والهجوم، بمهارة كبيرة.

المثير في الأمر أن العديد من الأندية الإنجليزية؛ خاصة نيوكاسل يونايتد، تريد التعاقد مع نيفيش، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ إلا أن الهلال، يتمسك ببقاء اللاعب.

SHAHID