تشافي: جافي وبيدري أفضل مني وإنييستا، وطموحنا الدوري الإسباني!

تشافي يسعى لإعادة أمجاد برشلونة

أشاد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، بثنائية جافي وبيدري مؤكدًا على قدرة فريقه على حصد لقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري.

نادي برشلونة يتصدر ترتيب الليجا، برصيد 37 نقطة بفرق نقطتين عن ريال مدريد بالمركز الثاني، وبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، يأمل تشافي تحقيق لقب الدوري، وبعد عودة لاعبيه من التوقف الدولي ازدادت طموحاته.

في حوار للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" قال تشافي:" أنا متفائل للغاية، كان من المؤسف أن يتم إقصائنا من دوري الأبطال، لكن علينا أن نواصل العمل والقتال، فنحن بصحة جيدة، وقادرون على تحقيق لقب الدوري".

وأردف:" علينا أن ننتقد أنفسنا، لم نكن في المستوى في دوري الأبطال، كان يجب أن نتخطى دور المجموعات على الأقل، لكن أعتقد أننا في الدوري أكثر تنافسًا، لدي آمال كبيرة في الفوز بالليجا، هذا سيمنحنا القليل من الاستقرار كنادي".

ثم أضاف:" واجهنا كثير من الصعاب قبل كأس العالم، لكن سار في صالحنا، الآن معظم اللاعبين الذين يعانون من إصابات طويلة الأمد سيكونون جاهزون بنسبة 100% في نهاية ديسمبر".

ثم اختتمت حديثه عن نجوم البلوجرانا الشباب قائلًا:" لدينا مواهب كبيرة، خط الوسط رائع وكذلك لدينا جارسيا في الدفاع، ثنائية بيدري وجافي تتفوق على ثنائيتي مع إنييستا، في مثل عمرهم".

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يستأنف مشواره في الدوري ضد إسبانيول في الديربي يوم 31 ديسمبر المقبل.