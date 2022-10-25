تشافي: برشلونة لا يعتمد على نفسه.. ولا نفكر في الدوري الأوروبي!

المدرب الإسباني يعرف جيدًا أن المهمة صعبة

لم ينكر المدرب تشافي هيرنانديز أن حظوظ برشلونة في الوصول إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا لم تعد كبيرة.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وبايرن ميونخ بدوري الأبطال: "فرصنا ضئيلة للتأهل ولكننا سنتمسك بالأمل، ليس لدينا ما نخسره، لم نعد نعتمد على أنفسنا، ولكننا سنظهر أننا نستطيع المنافسة بشكل مختلف عما بدونا فيه في ميلانو، هدفنا الحصول على شعور جيد من خلال مباراة الغد، الفوز سيمنحنا ذلك الشعور".

الانتقام

وأضاف: "أقول للجمهور إن عليهم أن يفعلوا ما يفعلونه دائمًا، وهو الدعم الذي نحتاجه، ستكون معركة تكتيكية في خط الوسط، قد نمنح لاعبًا إضافيًا في هذا الموقع، ولكن لن نلعب إلا بطريقتنا المعتادة، لن نلعب 4-4-2 ولكن سنحاول منح خيارات أخرى في الهجوم والدفاع".

وأردف: "الفريق لديه عقلية الانتصار وسنحاول استثمارها غدًا، أشعر أن اللاعبين يريدون تعويض ما حدث في المباراة السابقة بميونخ وما حدث ضد إنتر، ستكون مباراة بمثابة انتقام بالنسبة لليفاندوفسكي الذي لم يسجل في الذهاب، وستكون كذلك للفريق برمته".

لا أفكر في الدوري الأوروبي

وعن إمكانية الهبوط إلى الدوري الأوروبي قال تشافي: "لا نفكر الآن بالدوري الأوروبي، ذلك سابق لأوانه، الآن سنذهب لمباراة الغد بكل قوة وسنشاهد مباراة إنتر وفيكتوريا بلزن قبلها في غرف الملابس، أما إذا اضطررنا للعب في الدوري الأوروبي فسنقاتل مثل الأسود من أجل التتويج بها".

وعن ثنائية بوسكيتس ودي يونج في خط الوسط قال تشافي: "أنا مؤمن بكل من بوسكيتس ودي يونج وسأستخدم كلًا منهما حسب الحاجة، ولكن يظل بوسكيتس بالنسبة لي مهمًا دائمًا".