تشافي: برشلونة أهم من عودة ميسي والمثالية هي آفة رافينيا!

تعليق غامض من مدرب برشلونة على عودة النجم الأرجنتيني

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، رأيه في الأنباء المنتشرة حول رغبة النادي الكتالوني في استعادة خدمات ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عقد ميسي مع باريس ينتهي في يونيو المقبل، ولا يوجد أي تقدم في الوقت الحالي بخصوص توقيعه على عقد جديد، لتنتشر التكهنات حول عودته إلى برشلونة أو الانتقال للهلال السعودي أو الدوري الأمريكي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال بيتيس:"الأمر لا يتعلق فقط بوصول ليو المحتمل، إنها القدرة على تحسين الفريق للعام المقبل، لا يزال أمامنا هناك بطولة دوري علينا التفكير فيها والفوز بها".

عودة جول كوندي إلى مركز قلب الدفاع:"سنرى ما سيحدث الموسم القادم، إنه يتأقلم مع مركز الظهير، لكني أعلم أنه قلب دفاع، في الوقت الحالي هو اعتاد على اللعب بهذا المكان بسبب الظروف لكنه يشعر براحة أكبر كمدافع".

وعن إمكانية بيع رافينيا:"إنه يحظى بموسم رائع من العديد من الجوانب، يعاني في بعض الأحيان من لحظات محبطة لأنه يريد أن يفعل كل شيء بطريقة مثالية".

الاسترخاء بسبب ابتعاد ريال مدريد عن المنافسة في الدوري:"هذه الأشياء تحدث في كرة القدم بشكل طبيعي، لا يمكنك أن تكون رائعًا بشكل دائم، علينا العودة إلى نموذج أسلوبنا وقيمنا".

عودة عثمان ديمبيلي:"إصابته احتاجت للكثير من الوقت للشفاء، ولكنه تعافى وهو سعيد بالعودة لنا من جديد، سنرى إمكانية ظهوره كأساسي غدًا".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد الثاني، ويسعى للتعافي أمام بيتيس بعد الخسارة من رايو فاييكانو لتأمين لقب الليجا في الجولات القادمة.