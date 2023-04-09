تشافي: الفوز بالدوري ليس مهماً؟ أتذكر جيداً ما قاله زيدان!

مدرب برشلونة يستعين بنظيره السابق في ريال مدريد للرد على الانتقادات

استعان مدرب برشلونة تشافي بنظيره السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان للرد على الانتقادات بخصوص مدى أهمية تتويج البلوجرانا بلقب الليجا الموسم الجاري.

ورغم تصدره ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة ومباراة أقل عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، ولكن الخروج القاري المبكر ورباعية الملكي في "كامب نو" بنصف نهائي الكأس جعلت بعض وسائل الإعلام تهاجم موسم الفريق الكتالوني وتعتبره ليس ناجحاً.

وعلق تشافي على الانتقادات في مؤتمر لقاء جيرونا القادم وقال: "نحن نتحدث عن التتويج بالدوري، لا أفهم حقيقة الحديث عن عدم أهمية الدوري، فزنا بدوري الأبطال خمس مرات في تاريخنا وأصبح إجبارياً تحقيقها".

وأكمل: "ولكن الفوز بالدوري يعطيك الثبات، أتذكر زيدان بعد فوزه بالأبطال قال إن الهدف هو الفوز بالليجا، نحن في برشلونة نقدر كثيراً ما قمنا به الموسم الحالي ضد فريق ريال مدريد قوي للغاية وبطل للدوري ودوري الأبطال".

وكشف تشافي عن عدم اقتراب الثنائي بيدري وعثمان ديمبيلي من العودة للملاعب: "الإحساس بخصوصهما ليس جيداً، ومسألة الإحساس هامة، يريدان المشاركة ولكن لا نريد المخاطرة، الإحساس هو ما سيحدد موعد عودة الثنائي".